Aykut Küçükkaya: Kamu bankaları yandaş medyaya 39 günde 260 ilan vermiş

Bir süredir ana muhalefet partisi CHP, Meclis’te önemli bir konuyu gündemde tutmaya çalışıyor. Her ne kadar Türkiye 23 Haziran’daki İstanbul seçimine odaklansa da konu artık seçimi de yakından ilgilendiriyor. Dün, Cumhuriyet’in ikinci manşetiydi:

“Yandaşa para yağdı..”

Sıkı durun… Kamu bankaları 7 Mayıs 2019- 14 Haziran 2019 tarihleri arasında 39 günde yandaş basına 260 ilan vermiş. Kimler yok ki:

Ziraat Bankası AŞ, Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Sigorta AŞ, Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ, Ziraat Teknoloji AŞ, Ziraat GYO AŞ, Ziraat GSYO AŞ’nin, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklık ve iştirakleri, Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı ortaklık ve iştirakleri, sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bazı vakıflara ait olan Vakıf Katılım Bankası AŞ iştirakleri…

Ve hisselerinin bir kısmı Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan’ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni Hazine ve Maliye Bakanı BeratAlbayrak’ın yürüttüğü Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ’ye ait olan şirketler…

Aykut Küçükkaya’nın yazısı