Aykut Küçükkaya: 31 Mart’a 6 gün kala ‘gazetecilik’

31 Mart’taki yerel seçimler öncesi yine en çok tartışılan konulardan birisi “gazetecilik” oldu. Teksesli medya, iktidar yandaşı basın kuruluşları halkın doğru haber alma hakkına saygı duymuyor.

TV’ler neredeyse Cumhur İttifakı’nın miting alanı gibi oldu. Gazeteler boy boy Erdoğan fotoğraflarıyla çıkıyor. Hem haber hem ilanlarla…

Yine bir ölüm-kalım seçimi pompalanıyor. Hem ekranlardan, hem gazetelerden hem de meydanlardan…

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Ekonomik kriz öteleniyor, beka sorunu gündemin bir numaralı maddesi yapılıyor. Yine genel seçimler havasına sokulan bir yerel seçime gidiyoruz.

Aykut Küçükkaya’nın yazısı