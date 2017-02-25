Aykut Kocaman’ın ‘usul’e itirazı var: Kırgın değilim, hiyerarşiye inanır, güvenirim

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kulübün resmi sitesinden yapılan ve kendisinden bazı tedbirler alması istenen açıklamayı usulen doğru bulmadığını yineledi.

‘Hiyerarşiye güvenirim’

Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gelen bir soru üzerine yönetime kırgın olmadığını dile getiren Kocaman, şunları söyledi: “Biz profesyonel insanlarız, işimizi yapıyoruz. Bağlı olduğumuz kulüp var. Dolayısıyla bu kulübü yöneten… Ben bu hiyerarşiye inanırım, güvenirim. Hiyerarşiyi her zaman da savunurum demeyeyim ama olması gerektiğine inanırım. Dolayısıyla kırgınlıklarla, kızgınlıklarla çok fazla işimiz yok. Olmamasına gayret ediyorum. Tabii ki duygularımız var. Duygularımızın zaman zaman zedelendiği oluyor. Bunu da inkar edecek bir durum yok ama hemen normale, profesyonel bir bakış açısına dönüp… Ben Konyaspor’un menfaatleri düşünüldüğü zaman usulün önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa benim kırgınlığımın çok büyük burada, kırgın da değilim açıkçası. Bir cümle ötesini tahmin edeceğinizi tahmin ediyorum. Kırgın değilim derken inşallah tahmin ediyorsunuzdur.”

‘Aynı usulsüzlüğü kendim yapmak istemiyorum’

Yönetimin sözleşme uzatma teklifine bir iki hafta içinde yanıt vereceğini belirten 52 yaşındaki teknik direktör, şunları söyledi: “Yönetime nezaketsizlik olur. Onlara bu cevabı vermem lazım. Uzatmayla ilgili tarafını da, sözleşmem önümüzdeki sezon devam ediyor normal şartlarda. Onunla ilgili düşüncelerimi kendilerine anlatacağım. Ama uygun bir zamanda. Bunları buradan söylersem biraz evvel usulle ilgili olmaması gerektiğini söylediğim gibi, aynı usulsüzlüğü kendim yapmak istemiyorum. O nedenle affınızı rica ediyorum. Düşüncelerimi bir iki hafta içinde kendilerine belirteceğim.”