Aykut Kocaman’dan ‘Defansif oynatıyor’ diyenlere: Saçma sapan bir düşünce ama alıcı buluyor

Fenerbahçe’yle anlaşan teknik direktör Aykut Kocaman, defansif bir oyun anlayışını tercih ettiği yönündeki yorumlar için “Saçma sapan bir düşünce ama alıcı buluyor” dedi.

‘Hayalim daha çok üçüncü bölgede oynayan bir takım kurmak’

NTV Spor canlı yayınında Ercan Taner’in sorularını yanıtlayan Kocaman şunları söyledi: “Aslında sevmediğim şey, artık bu saçma sapan sözlere yanıt vermek. Bu oyun, iç içe bir oyun. Savunma ve atağın iç içe olduğu bir oyun. Savunmasız atak, ataksız da savunma olmaz. Birbirinden ayıramazsınız. Bunu iyi yapan oyuncularla başarılı olursunuz. Dünyanın en iyi takımları savunma yapan takımlar mı? Saçma sapan düşünce. Aptalca; ama alıcı buluyor. İlk teknik direktörlüğümü yaptığım İstanbulspor takımından beri hayalim hep daha çok üçüncü bölgede oynayan bir takım kurmak. Ama bunun için de sağlam bir savunma lazım.”

‘Saçma sapan şeyler’

“Bugün Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid’i konuşuyorsun. Savunma yapmıyorlar mı?” diye soran 52 yaşındaki teknik direktör şöyle devam etti: “Tamamen savunma takımı demek doğru değil. Barcelona’da 10 kişilik grup topu 5-6 saniyede geri almak için çalışıyor. Bugünün dünya futbolunda hiç sevmememe rağmen, endüstriyel futbolda kazanmak için enstrümanları bulmak zorundasın. Bir seviyeye çıkıp bunu korumak lazım. Saçma sapan şeyler. Ama ülkemizde spordaki temel problemlerden bir tanesi. Bir takım şeyleri algılarla yönetmeye çalışmak.”

‘Kadronun yetersiz olduğunu düşünmüyorum’

Görevi devraldığı Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat’ın Fenerbahçe kadrosunun yetersiz olduğuna dair görüşüne katılmadığını dile getiren Kocaman “Beraber mücadele ettiğiniz gruba, ‘yetersizsiniz’ demek çok hoş bir şey değil. Doğru bir şey olmaz. Güvenmediğiniz bir grupla olmaz. Mesleğin doğasına da aykırı. Fenerbahçe’nin kadrosunun yetersiz olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.