Aykut Kocaman kararını vermiş: Konyaspor yönetimiyle konuşacağız, sonrasını Allah bilir

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’nin başına geçeceği konuşulan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geleceğiyle ilgili bir karar verdiğini açıkladı.

‘Sonrasını Allah bilir’

Kocaman, Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gelen bir soru üzerine şunları söyledi: “Ben kendimle ilgili de, takımla ilgili de bir takım gelişmelerin sonucunda bir değerlendirme yapma ihtiyacı duydum. Bu değerlendirmeyi de ilerleyen zamanda yönetim kuruluyla yapacağız. Ondan sonrasını Allah bilir artık. Tekrar tekrar bu konulara gelmek istemiyorum. Çünkü verilecek net bir yanıt yok. Şu anda Konyaspor’la sözleşmem var, devam ediyorum. Sezon sonunda durumla ilgili, durumu anlatan bir değerlendirme yapacağım.”



‘İki yıl daha uzatalım diye konuştuk’

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ise, Kocaman’ın Fenerbahçe’yle anlaştığı ve kulübün yeni hoca arayışında olduğuna dair haberlere tepki gösterdi.

“Bizi rahat bırakın” diyen Şan, şöyle devam etti: “Geçen sene üçüncülük kazanmış takıma hakem hataları, üstüne üstün böyle tartışmalar yapılıyor. Hocamız ayrılacaksa vakti geldiğinde beraber oturup konuşuruz. Bize tarihimizde en büyük başarıları kazanmış teknik direktörümüzü omuzlarımızda uğurlarız. Sorun değil. Ben spor camiasının biraz daha sükunetle bu konunun üzerine gitmesini temenni ediyorum. Bizim hoca arayışımız yok. Sezon başlamadan Fenerbahçe’den teklif geldiğini hocamız açıklamıştı. Sonuçta 2018’e kadar sözleşme yaptı bizimle. 2018’den sonra iki yıl daha uzatalım diye konuştuk. Onunla ilgili de konuşacağız inşallah.”