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Aykut Kocaman ‘adım adım’ Fenerbahçe’ye: Oyuncularıyla vedalaştı, yarın son maçına çıkacak


Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’yi çalıştıracağı öne sürülen Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı yönetim ve futbolculara ayrılık kararını açıkladı.

Bein Sports muhabiri Alper Yemeniciler’in aktardığına göre sabah saatlerinde Konyaspor yönetimiyle bir araya gelen Kocaman, akşam antrenmanında da oyuncularıyla vedalaştı.

Yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasında son kez Konyaspor’un başında sahaya çıkacak 52 yaşındaki teknik direktörün maç sonu basın toplantısında bu kararını resmen açıklaması bekleniyor.

Konyaspor: Kocaman izin istedi

Konuyla ilgili Konyaspor’dan yapılan açıklamadaysa, futbol komitesiyle bir araya gelen Kocaman’ın ‘izin istediği’, yarın gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından kararın kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

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