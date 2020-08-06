Ayine giden bir adam 91 kişiye ‘corona’ bulaşmasına neden oldu

ABD’nin Ohio eyaletinde, haziran ayı ortasında ayine katılan bir adam 91 kişiye corona virüsü bulaşmasına neden oldu.

Fotoğraf: Reuters

Açıklama, eyalet Valisi Mike DeWine’dan geldi. DeWine şöyle konuştu: “Corona virüsü taşıyan 56 yaşındaki adam gittiği ayindeki 53 kişiye bulaşmış. 91 kişiden geri kalanlar ise onlarla temas edenler. Adamın karısı ve iki çocuğu da hastalığın bulaştığı kişiler arasında. Bir orman yaygını gibi tehlikeli ve hızlı yayılabiliyor. İnananların ibadet etmek istedikerini biliyoruz ama toplu buluşmaların riskleri de ortada.”

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DeWine kiliselere, camilere, sinagoglara ve okullara mektup yollayarak maske takılmasını ve sosyal mesafeye, ellerin yıkanmasına, mekanların havalandırılmasına dikkat edilmesini isteyeceğini söyledi.

Ohio’da 96 bin 325 vaka kayda geçti; 3 bin 605 kişi hastalığa yenik düştü.