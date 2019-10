Ayın en popüler mektuplarını seçtik!

GÜLBEN ÇAPAN

Sosyal medya sağolsun günümüzde kimse düzgün cümleler kurmaya zahmet etmiyor. Konuşma diliyle ifadeler kullanıyor. Öyle tembelleştik ki neredeyse emojilerle iletişim kurmaya başlayacağız.

Bu ay iki önemli mektup gündemi fazlasıyla meşgul etti. Birisi ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuptu. Bir diğeri de Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin yabancı basına ve fuar katılımcılarına gönderdiği. Her ikisinin de bu denli ses getirmesinde rol oynayan etkenler farklı olsa da ortak noktaları politika ve kullanılan dildi.

Reklam

Trump, ABD başkanı olarak gündelik, hatta ‘amiyane’ diye tabir edebileceğimiz bir dille cumhurbaşkanımıza hitap ediyordu.

İntihar mı, direktif mi, milliyetçi damar mı?

Ali Güreli ise tam 14 yıldır Türkiye’de çağdaş sanat ekonomisinin gelişim sürecinde öncü rol üstlenen kişilerden biri.

Peki ne oldu da çağdaş sanat alanının öncü isimlerinden Güreli siyasileşerek kurucusu ve başkanı olduğu fuarın uluslararası iletişim listesine İngilizce kaleme aldığı o mektubu gönderdi? Bu bir intihar mıydı bir direktifle mi yola çıkılmıştı; yoksa sadece milliyetçi damarın sonucu muydu?

Reklam

Bilemiyoruz. Lakin, bu mektupların tahminimizden çok daha önemli sonuçlara yol açtığını biliyoruz.

Trump’ın mektubu sonrası Barış Pınarı Harekatı 13 maddelik bir anlaşmayla 120 saat askıya alındı.

Ali Güreli’nin mektubu tam anlamıyla bir infial yarattı. Gelen tepkilerin hemen ardından yine Ali Güreli imzalı bir özür mektubu gönderildi. Konuyla ilgili haberi Aslı İzmirli’nin Diken’de yayınlanan haberinden detaylı olarak okuyabilirsiniz.

Direktör istifa etti mi?

Mektuplardan sonra sanat piyasası sessizliğe gömüldü.

Artnet’in 21 Ekim’de yayınladığı Naomi Rea imzalı habere göre Contemporary Istanbul Direktörü Anissa Touati ve tüm seçiçi kurul çoktan istifa etmişti. Haberde Touati’nin ya da komite üyelerinin ağzından bir demeç yoktu. CI tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olacak şimdi?

Bu noktada çok fazla soru işaretiyle karşı karşıya kaldık. Yabancı basında çıkan haberlerin çoğunda Contemporary Istanbul’un bundan sonra yabancı galerileri fuara çekmek konusunda sıkıntı yaşayacağı öngörülüyor. Yurt dışından katılan ve katılmayan birçok kişinin fikri haber sitelerinde ve Twitter’da dönerken her yıl CI’ya katılan yerli galerilerden hiçbir açıklama gelmedi.

Fiskos şeklinde her yerde konuşulan bu mektup krizi sonuç olarak sizce yabancı basında yankılandığı gibi fuarın önümüzdeki sene yabancı galerileri çekmesinde bir sorun teşkil edecek mi? Yerel galeriler arasında da tepki koyup seneye CI’ya katılmayacak kadar ileriye gidenler olacak mı? Ya da otomatik pilottaki toplumsal bellek yine devreye girip hiçbir şey olmamış gibi hayata devam mı edilecek?

Şüphesiz.

Türkiye toplumsal bellek konusunda birçok sanatçının çalışma yürüttüğü bir ülke. Toplumsal bellek meselesi ve arşiv tartışmaları yıllardır Türkiye çağdaş sanat ortamının popüler denebilecek kadar gündeminde. Bu konunun böylesi yoğun ilgi görmesi, Türkiye’nin en önemli kültür kurumlarının temel meselesi haline gelmiş olması ve birçok çağdaş sanatçı ve araştırmacının bu konu üzerine çalışması tesadüf olmasa gerek. Türkiye, kanımca toplumsal bellek konusunda her 30 günde bir sıfırlanan ve ışık hızıyla inkara geçmeyi başarabilen nadir toplumlardan biri.

Bu sebepledir ki yabancı basın ne derse desin birkaç hafta içinde ne ortada bir mektup konusu kalacak ne de Contemporary Istanbul tartışılacak. Türkiye çağdaş sanat ortamı merkezleşme gayretinden ödün vermeyecek. Geride sadece bugüne kadar unutulanların yanına bir yenisi eklenmiş olacak.

PS: Dear Artistic Director of Contemporary Istanbul,

Let’s work out a good deal. You don’t want to be responsible for the downfall of Contemporary Istanbul. And I don’t want to be responsible for not making a shout out to you. I have interviewed you before and have witnessed your will to improve the fair in every way and have seen the success you have made in this year’s CI edition. Don’t let the art world down.

You can make a great deal. I am sure the CI team is willing to negotiate with you and they are willing to make concessions that they would have never made in the past. I am enclosing a copy of ‘the letter’ to me, received a while ago.

History will look upon you favourably if you get this CI work done as you had promised in the right and humane way. It will look upon you forever as the devil if good things don’t happen for the Turkish art scene. Don’t be a tough girl. Don’t be a fool.

I will WhatsApp you later.

Gülben Çapan

Sent from my iPad 😎