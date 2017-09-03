Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Ayın elemanı

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Alman Oliver Struempfl, 29 adet bir litrelik ‘Arjantin’ bira bardağını 40 metre taşıyarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. (Reuters/Michael Dalder)

 

 

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