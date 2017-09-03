Ayın elemanı

Alman Oliver Struempfl, 29 adet bir litrelik ‘Arjantin’ bira bardağını 40 metre taşıyarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. (Reuters/Michael Dalder)
Yaramazlara biraz batar!
Alman Oliver Struempfl, 29 adet bir litrelik ‘Arjantin’ bira bardağını 40 metre taşıyarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. (Reuters/Michael Dalder)
İstanbul’da yaşayan bir kişinin 100 metrekarelik bir konut satın alabilmesi için ‘hiç harcamadan’ 12.5 yıl çalışması gerekiyor.
Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin dokuz gününde meydana gelen trafik kazalarında en az 98 kişi hayatını kaybetti.
Gabriel, Türkiye ile Almanya arasındaki ‘yabancılaşma’dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tuttu: “İç politikadaki çatışmalarının üstünü örtmek için dışarıda bir düşman arıyor.”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasına ‘kararlı bir tepki’ vermeleri gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel’i eleştirdi: “Sana ne oluyor?”
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tartışmalara neden olan yeni müfredatı “Yaptığımız değişikliklerle en çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz” diyerek savundu.