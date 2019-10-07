AYEDAŞ’ın hatası yüzünden mağdur aileye dört aydır herhangi bir yardım yok

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Koşuyolu’nda altyapı çalışmaları sırasında üç çocuklu yardıma muhtaç bir ailenin evini su basmasına neden olan AYEDAŞ’ın zararı tazmin edeceğini belirtmesine rağmen dört aydır taahhüdünü yerine getirmediği belirtildi.

Fotoğraf: Ayedaş Facebook

Koşuyolu muhtarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre olay 24 Mayıs’ta gerçekleşti. Üç küçük çocuğu olan ve yardımlarla geçimini sağlayan bir ailenin evini AYEDAŞ’ın hatası nedeniyle su bastı ve evde maddi hasar meydana geldi. AYEDAŞ yetkilileri zararın tazmin edileceğini belirtti fakat dört ay geçmesine rağmen bir yardım yapılmamasının yanısıra ‘olayla ilgilerinin olmadığına dair’ bir geri bildirimde bulunuldu.

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Muhtarlık açıklamasında AYEDAŞ mağdur ettiği yurttaşa hasar bedelini ödemeye çağrıldı: “Koşuyolu muhtarlığı olarak başından beri olayın takipçisi olduk ve ailenin acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bu gerçeği kamuoyuyla paylaşmak, AYEDAŞ’ın mağdur ettiği yurttaşımızın hasar bedelini ödemesini, çalışma sorumluluğununa özen göstermeye davet etmek ve sağlamak amacıyla 8 Ekim Salı günü saat 13.00’da Koşuyolu Muhtarlığı önünde yapacağımız basın açıklamamıza bekliyoruz. Duyarlılığınıza şimdiden teşekkür ederiz.”