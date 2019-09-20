Aydos’taki yangın: ‘Gözaltına alınan şüphelinin terör bağlantısı inceleniyor’

İstanbul’daki Aydos ormanlarında çıkan yangının ardından gözaltına alınan kişinin ‘terör‘ bağlantıları inceleniyor.
Pendik ilçesindeki ormanlık alanın evlere yakın bir bölümünde, dün akşam yangın çıkmış, çok büyümeden itfaiye tarafından söndürülmüştü.
NTV’nin bugün yayınladığı bir video, sabotaj şüphesini gündeme getirdi. Görüntülerde yangının başladığı dakikalarda, ormanlık alanda bir kişi görünüyor.
DHA’nın haberine göre olay yerine giden polis, Y.A. isimli şüpheliyi ormanın içinde, yangına 100 metre uzaklıkta gözaltına aldı.
Valilik, şüphelinin ‘terör örgütleriyle bağlantısının olduğunun değerlendirildiğini’ duyurdu.