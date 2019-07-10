Aydos ormanında yangın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’ten dönüşünde, uçakta, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’e kırgın olup olmadığına dair bir soru üzerine şu yanıtı verdi: “Bu soru sorulur mu Allah aşkına… Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?” dedi.