İstanbul’un Aydos ormanında yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınabilmesi için yerden ve havadan helikopterle müdahale ediliyor.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’un Aydos ormanında yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınabilmesi için yerden ve havadan helikopterle müdahale ediliyor.
Ayrıntılar gelecek…
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