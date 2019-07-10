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Yaramazlara biraz batar!

Aydos ormanında yangın

İstanbul’un Aydos ormanında yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraflar: DHA

Ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınabilmesi için yerden ve havadan helikopterle müdahale ediliyor.

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Ayrıntılar gelecek…

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