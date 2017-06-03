Aydınlık’ın yayın yönetmeni tekzip yayınlamadığı gerekçesiyle tutuklandı

Iğdır’da gözaltına alınan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tutuklandı.

Kente il genel meclis seçimlerini izlemek için gelen Yücel, sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aydınlık gazetesinin aktardığına göre Yücel’in, gazete ve kendisi hakkında süren bir dava nedeniyle gözaltına alındığı, davacı tarafın Enerji Bakanı Berat Albayrak olduğu öğrenildi.

Albayrak, gazetede 4 Şubat 2014’te yayınlanan ‘Bakan ve AKP zenginleri için suç örgütü fezlekesi’ haberi nedeniyle Yücel’e dava açmıştı.

Yücel, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yücel, Iğdır Cezaevi’ne götürüldü.

‘100 bin lira ödenmesi gerekiyor’

Yücel’in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, tutuklama kararından önce şunları söyledi: “Söz konusu haberle ilgili Berat Albayrak tarafından hazırlanan, yayın çizgimize ve gerçeğe aykırı olan tekzip metnini, halkın gerçeği öğrenme hakkına bağlılığımızdan dolayı yayımlamama kararı verdik. Bu gerekçe gösterilerek önce 100 bin lira para cezası verildi ve ardından Yücel, tutuklanarak cezaevine gönderilmek üzere bugün gözaltına alındı. Kısa süre içinde cezanın ödenmesi durumunda Yücel serbest kalacaktır. Yargıda ‘FETÖ’ egemenliğinin olduğu dönemde aleyhimize verilen bu kararlar kabul edilemez. O gün doğru olan yayımlamama kararımız bugün de doğrudur. “