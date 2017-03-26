Aydınlık’ın Öksüz haberine yalanlama: İfadesi alınan olmadı, MOBESE kaydı yok

Darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz’ün kaçışıyla ilgili bugün Aydınlık gazetesinde yayınlanan haberi yalanladı.

Gülen Cemaati’nin ‘hava kuvvetleri imamı‘ olduğu öne sürülen firari sanık Öksüz, darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.

Aydınlık’ın istihbarat ve emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Öksüz’ün Samsun’un Yeşilyurt Limanı’ndan yurt dışına kaçtığı, şehre AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’a ait bir araçla gelip yine aynı araçla Samsun İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un evine gittiği öne sürülmüştü.

Tok’un konuyla ilgili savcılık ifadesinin alındığı ve MOBESE görüntülerinin olduğunun aktarıldığı haberde ayrıca, Öksüz’ün Samsun’dan Batum’a, daha sonra ise halen saklandığı Kırgızistan’a geçtiği yazılmıştı.

AA’nın haberine göre Samsun başsavcılığı haberin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Açıklamada Öksüz’ün kaçışıyla ilgili soruşturma açılmadığı, Tok’un ifadesinin alınmasının söz konu olmadığı ve bahsedilen MOBESE kayıtlarının var olmadığı belirtildi.