Aydınlar Fenerbahçe’yle anlaşmasını bitirdi: Ali Koç’u özür dilemeye davet ediyorum

Fenerbahçe’yle sponsorluk anlaşmasından çekildiğini açıklayan Acıbadem Sağlık Grubu’nun sahibi Mehmet Ali Aydınlar, “Kulüp siyasetinin bir parçası olmak istemedim. Bu kararla iki başkan adayının önünü açtığıma inanıyorum” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçen mart ayında imzalanan sponsorluk anlaşması için Aydınlar’la ‘kulübün menfaatleri doğrultusunda’ el sıkıştığını söylemiş, “Adama çıkıp salladık salladık, sonra anlaşma yaptık” demişti.

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Milliyet’ten Tayfun Bayındır’ın haberine göre, Aydınlar, imzalanan anlaşma nedeniyle Fenerbahçe’de Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen başkanlık seçimi sürecinde, “Ben bir anda kendimi yarışın içerisinde polemiklerin bir parçası olarak buldum” derken, 31 Mayıs itibariyle anlaşmanın sonlandığını doğruladı.

‘Koç’u özür dilemeye davet ediyorum’

Aydınlar şöyle devam etti: “Yapılan açıklamalar ve can sıkıcı yorumlar karşısında sustum. Sonuçta kulüp siyasetinin bir parçası olmak istemedim ve bu polemiklerin dışında kalmak istedim. Ancak gerçekten çok üzüldüm ve çok yıprandım diyebilirim. Örneğin, daha dün sayın Ali Koç’un bir gazetede yapmış olduğu röportaj sırasında hayatım boyunca ağzımdan çıkmamış bir sözcük olan, ‘Mehmet Ali Bey size şike yapmayan başkan vadediyorum dedi’ diye konuşmasını görünce bir kez daha üzüntü duydum. Oysa, 1 Kasım 2013 günü yapmış olduğu basın toplantısında ilk kez bu iddiayı dile getirdiğinde, aynı gün yapmış olduğum basın açıklaması ile kendisini yalanlamış ve özür dilemeye davet etmiştim. Ardından bu konuyu tamamen kapatınca da yapmış olduğu büyük hatayı anladığı düşüncesine kapılmıştım. Bugün ise yine aynı gerçek dışı söylemi ortaya attığında söyleyecek kelime bulamıyorum… Açıkçası kendisini buradan ya söylediği şeyi ispata ya da kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyorum.”

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Doğuş da sırada

Son olarak başkan adayı Koç, Fenerbahçe’nin basketbol sponsoru Doğuş Grubu’nun da anlaşmadan çekilebileceğini belirterek, “Bugün duyuyoruz ki Doğuş Grubu basketboldan çekiliyormuş. bu büyük bir geri adım atma olur Fenerbahçe açısından. İnşallah doğru değildir ama maalesef doğruluk payı çok fazla” diye konuşmuştu.