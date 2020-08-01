Aydın’ın Çine, İzmir’in Bornova ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çine ilçesinde Akçaova Mahallesi dağlık kesimindeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı (üstte). Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

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Söndürme çalışmalarına beş helikopter, 12 arazöz, beş su tankeri ve iki dozerle devam ediliyor.

İzmir’in Bornova ilçesinde, Homeros Vadisi’ne yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iki yangın söndürme helikopteri ile dört arazöz sevk edildi.

Menderes ilçesinde Çamönü mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki yangın söndürme helikopteri, bir uçak, altı arazöz ile üç dozer müdahale ediyor.