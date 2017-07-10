Aydın’daki Afrodisias Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Arkeolojik Alanı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Afrodisias Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesine karar verildi.

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UNESCO Türkiye’nin sitesinde, Antik Kentin ‘Yunan-Roma dönemi mimari ve kent özelliklerini çok iyi yansıtan bir yerleşim yeri olduğu’ ve alanın Dünya Mirası Listesine kaydedilmesini sağlayan ‘Üstün Evrensel Değeri’ oluşturan özelliklerden en önemlisinin ‘Varlık Alanı içinde bulunan ocaklardan çıkartılan mermerden, yerel okullarca işlenen heykeltıraşlık eserlerinin yayıldığı Akdeniz havzasında bıraktığı derin kültürel etki’ olduğu belirtildi.

Kentteki Afrodit Tapınağı MÖ 3’üncü yüzyıla, kentin kendisiyse bir yüzyıl sonraya dayanıyor.

Antik Kent’te tapınaklar, bir tiyatro, bir toplanma yeri ve iki hamam bulunuyor.

Afrodisias’la birlikte Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki varlık sayısı 17 oldu.