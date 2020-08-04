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Yaramazlara biraz batar!

Aydın’da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yeniden yangın çıktı

Aydın’da sabaha karşı kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alandaki yangın, ormanlık alana sıçradı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, İmamköy Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının çıktığı bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları yürüttüğü sırada yeniden yangın çıktı.

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Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı dört helikopter, 10 arazöz ve itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, Pınardere ve Emirdoğan mahallelerindeki ormanlık alana sıçradı.

Havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahalenin sürdüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

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Bölgede yaşayan bazı mahalle sakinleri de ekiplere destek veriyor.

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