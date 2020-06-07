Aydın’da yük taşınan kamyon devrildi, iki işçi hayatını kaybetti

Aydın’da kamyon devrilmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Karpuzlu ilçesinde mısır taşıyan kamyon, Ulukonak mevkisinde yola çıkan ineğe çarparak şarampole devrildi.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonun kasasında mısırların arasında yolculuk eden tarım işçileri Mahsun Altıntaş ile Oktay Ceylan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan şoför ile yedi kişi ise Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.