Aydın’da vekil çıkaramayan HDP’den başvuru: Geçersiz oylar yeniden sayılsın

HDP, Aydın’da ‘geçersiz’ sayılan 16 bin oyun yeniden sayılmasını talep etti.

Kentte AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ 296 bin 978 oy alarak sekiz vekilin dördünü kazandı. HDP ise 64 bin 746 oy aldı ancak hiç milletvekili çıkaramadı.

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HDP’nin Aydın birinci sıra adayı türkücü Ferhat Tunç, parti olarak seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.

Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan Tunç, kazandıkları bir vekilin ittifak oyları nedeniyle AKP’ye geçtiğini kaydetti.

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HDP’li aday, kent genelindeki 16 bin geçersiz oyun yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdukları bilgisini verdi.