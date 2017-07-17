Aydın’da selfie çekmek için köprüye çıkan yurttaş düşerek hayatını kaybetti

Aydın’da selfie çekmek için köprüye çıkan adam düşünce hayatını kaybetti.

Nazilli’de yaşayan fabrika işçisi 39 yaşındaki Mustafa Sezgen, dün akşam arkadaşlarıyla Akçay mesire alanına gitti.

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Sezgen, saat 22.30 sıralarında Akçay Köprüsü’ne çıkarak selfie çekmek istedi. Köprünün korkuluklarına tırmanan Sezgen, dengesini kaybedip 25 metreden suya düştü.

Yüzme bilmeyen adam, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşları da suya atlamalarına rağmen Sezgen’i kurtaramadı.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaklaşık beş saatlik aramanın sonunda da Sezgen’in cenazesini bulamadı.

Sultanhisar ilçesindeki Hisar mahallesinde tarlasını sulamaya giden bir yurttaş sulama kanalında ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede, köprüden 15 kilometre uzaklıktaki cesedin Sezgen’e ait olduğu anlaşıldı.

Sezgen’in cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Jandarma da soruşturma başlattı.