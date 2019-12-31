Aydın’da milli parkta kaçak avlanan üç kişiye 32 bin lira ceza

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda kaçak avlandığı belirlenen üç kişiye toplam 32 bin lira para cezası kesilirken, avladıkları 23 ördek ile yanlarındaki iki tüfeğe el konuldu.
Kuşadası’nda, dünyanın farklı bölgelerinden gelen birçok kuş türünün göç yolu üzerinde yer alan milli parkta kaçak avcılığa karşı yürütülen denetimler sıklaştı.
Jandarma ekiplerinin dün yaptığı kontroller sırasında, parkta kaçak avlandıkları tespit edilen üç kişi suç üstü yakalandı.