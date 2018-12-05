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Yaramazlara biraz batar!

Aydın’da köylüler jeotermal santraline günlerdir direniyor, seslerini duyan yok

Aydın’da topraklarına jeotermal enerji santrali yaptırmak istemeyen köylüler günlerdir direniyor.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberde adını geçirmediği bir firma, Efeler ilçesindeki Kızılcaköy’de arazi satın alarak santral kurmak istedi.

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Şirket yetkilileri, satın alınan 31 dönümlük araziyi tel örgülerle çevirmek için 3 Aralık’ta çalışmalara başladı.

Bunun üzerine köylüler bölgeye giderek işçilere engel olmak istedi.

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Olay yerine gönderilen jandarma, köylülere müdahale ederken dün gece tel örgüler tamamlandı.

Köylüler, bu sabah araziye gidince tel örgüleri gördü. Jandarma, yaklaşık 150 kişilik grup üzerilerine yürüyünce biber gazı sıktı.

Köylüler, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu çıkmadan yapılan çalışmanın yasaya aykırı olduğunu öne sürüyor.

Halk valiyle görüşmek isterken olay yerinde polisin de bekleyişi sürüyor.


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