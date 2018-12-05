Aydın’da köylüler jeotermal santraline günlerdir direniyor, seslerini duyan yok

AKP, iktidarını kalıcılaştırmak ve rejim dönüşümünü tamamlayabilmek hukuku aracı kılarak toplumsal ve siyasal aktörlere ‘operasyon’ düzenlemeye devam ediyor. İktidarı bu yolda ısrarcı kılan ise istediği sonucu aldığını görmesi. Hukuk eliyle dizayn edilen ‘siyasetsizleştirme’ ve ‘hukuksuzlaştırma’dan istifade eden iktidar, bu yöntemi derinleştirerek uygulamaya devam ediyor.