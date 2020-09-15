Aydın’da kilisenin kapılarına duvar örüldü

Aydın’daki Rum kilisesinin kapılarına duvar örüldü. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre il kültür ve turizm müdürü Mehmet Umut Tuncer, Akbük Mahallesi’ndeki Rum kilisesinin iki kapısının duvar örülerek kapatıldığını tespit ettiklerini, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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Alkol ruhsatı iddiası

Tuncer, kilisenin kapılarının çevredeki restoranlara alkol ruhsatı verilebilmesi için kapatıldığı yönünde iddiaların bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “İddiaya göre Didim Belediyesince arka parselde bulunan alkollü mekanın ruhsatlandırılabilmesi için kapılarda tahribat yaratılmış. İki kapının duvarla örülmesiyle 100 metrelik mesafe engeline takılmadan söz konusu işletmenin ruhsatlandırılması sağlanabilir. Bunlar iddia. Biz bunları araştırmakla sorumluyuz. Bugün itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Zannediyorum savcılık incelemesinden sonra konu yargıya taşınır diye düşünüyorum. Eğer gerçekten belediyece bu tahribat yaratıldıysa son derece üzücü ve düşündürücü bir durum. Hukuki süreç işleyince daha doğru, daha net neticelere ulaşırız.”

Kilisenin iki hafta önce kendilerine devredildiğini belirten Tuncer, bölgenin SİT alanı olduğunu da sözlerine ekledi.