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Yaramazlara biraz batar!

Aydın’da inşaat kazısında 1600 yıllık sur duvarı bulundu

Aydın’da inşaat kazısı öncesi yapılan sondaj çalışmalarında 1600 yıllık olduğu değerlendirilen sur duvarı bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’ndeki bir inşaat kazısı öncesi Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerinin yüzey araştırma ve sondaj çalışmaları yaptığını belirtti.

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Tuncer, mahallenin Tralleis Antik Kenti sınırları içinde kaldığı için 3. derece SİT alanı kapsamında olduğunu, herhangi bir inşaat yapılmadan önce müzeye bağlı ekiplerin inceleme yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Çalışmalar kapsamında sur duvarı tespit edildiğini aktaran Tuncer, şöyle konuştu: “Bölgede bir tarihsel kalıntı tespit edildi. Muhtemelen bir sur uzantısı. Daha detaylı kimliklendirme çalışması için müze müdürlüğümüz çalışmaya başladı. Tespitimizi koruma kuruluna ileteceğiz ve muhtemelen inşaatın bu kısmıyla ilgili bir karar alır diye bekliyoruz.”

Müze Müdürü Abdulbari Yıldız da “6.5 metre uzunluğunda 1.20 metre genişliğinde, 2.20 santim yüksekliğinde bir sur duvarıyla karşılaştık. Yaklaşık 1600 yıllık bir sur duvarı diyebiliriz” diye konuştu.

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