Aydın’da iş cinayeti: Aydınlatma direğine çıkan elektrikçi akıma kapılıp yere düşünce hayatını kaybetti

Darbe girişimi gecesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun nerede olduğuyla ilgili sürdürülen tartışmaların AKP içinde “Bize de ‘Bakanlar, il başkanları, belediye başkanları, çocukları neredeydi’ diye sorarlar” endişesi yarattığı iddia edildi.