Aydın’da iş cinayeti: Aydınlatma direğine çıkan elektrikçi akıma kapılıp yere düşünce hayatını kaybetti

Aydın’da aydınlatma direğine ampul değiştirmek için çıkan elektrikçi, akıma kapılıp yere düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Özel firmada çalışan 34 yaşındaki Halit Rençber, dün Nazilli ilçesindeki Nazilli Fen Lisesi’nin bahçesindeki aydınlatma direğine çıktı.
Ampulü değiştirdiği sırada akıma kapılan Rençber, altı metreden yere düştü. Kafasını yere çarpan elektrikçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Elektrikçinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Rençber’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.