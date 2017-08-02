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Aydın’da iş cinayeti: Aydınlatma direğine çıkan elektrikçi akıma kapılıp yere düşünce hayatını kaybetti

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Aydın’da aydınlatma direğine ampul değiştirmek için çıkan elektrikçi, akıma kapılıp yere düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Özel firmada çalışan 34 yaşındaki Halit Rençber, dün Nazilli ilçesindeki Nazilli Fen Lisesi’nin bahçesindeki aydınlatma direğine çıktı.

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Ampulü değiştirdiği sırada akıma kapılan Rençber, altı metreden yere düştü. Kafasını yere çarpan elektrikçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Rençber

Elektrikçinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Rençber’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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