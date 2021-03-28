Aydın’da boş su kuyusuna düşen çocuk ağır yaralandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde oyun oynarken su kuyusuna düşen çocuk ağır yaralandı.
AA’nın aktardığına göre Neşetiye Mahallesi’nde 11 yaşındaki S.B., mahallede oyun oynarken, komşuları F.Ç.’ye ait kullanılmayan ve içinde su bulunmayan 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle kuyudan ağır yaralı halde çıkarılan S.B., ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.