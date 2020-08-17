Aydın’da antik kente sıçrayan yangın söndürüldü

Söke ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Priene Antik Kenti’nde zirai ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Güllübahçe Mahallesi’nde zirai alanda çıkan yangın, Priene Antik Kenti’ndeki ağaçlara da sıçradı.

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Yangına havadan dört helikopter, karadan ise 15 arazöz ve 60 yangın söndürme işçisi müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 50 dekarlık alan zarar gördü.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek de bölgeye giderek durum hakkında bilgi aldı.