Aydın’da 82 yaşındaki kadını gasp eden maskeli saldırgan 20 yıllık polis çıktı 

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 82 yaşındaki Nadire Akdemir’i gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru İ.G. tutuklandı.
DHA’nın haberine göre geçen 10 Temmuz’da evde yalnızken zil çalınca eşinin camiden döndüğünü zannedip kapıyı açan Akdemir, maskeli bir kişinin saldırısına uğradı.
Kapıyı iterek içeri giren saldırgan, yumruk attığı Akdemir’in kolundaki beş bilezikle boynundaki gerdanlığı aldı. Akdemir’in kulağındaki küpelerini de çekerek çıkaran saldırgan koşarak kaçtı.
Yaşlı kadın, eve gelen acil servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında, saldırının yaşandığı evin bitişiğindeki adliye lojmanlarında görevli 20 yıllık polis memuru İ.G.’nin de ifadesine başvuruldu.
İfadesindeki çelişkilerden şüphelenilen İ.G., bugün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.G. tutuklandı.