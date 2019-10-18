Aydın’da 11 jeotermal santral 10 senedir ruhsatsız işletiliyormuş

Aydın’ın Germencik ilçesindeki 16 jeotermal enerji santralinden (JES) 11’inin 10 yıldır ruhsatsız çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Kuzeyormanlari.org (Temsili)

BirGün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre söz konusu JES’lerin 10 yıldır ‘işyeri açma ve çalışma ruhsatı’ olmadan çalıştırılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Aydın Barosu avukatlarından Akın Yakan şöyle konuştu: “Germencik’te 16 jeotermalden 11 tanesinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı yok. İki tanesinin yapı kullanma izin belgesi yok. Aydın’da bir mahalle arasında çiğköfteci açmak isteyenden ruhsat isteyecekler ama Germencik’te 10 yıldan beri ruhsatsız JES işletiyorlar.”

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‘İnceleme yapın dedik, verilen ruhsatlar hukuki değil’

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’i seçildikten sonra ziyaret ettiklerini belirten Yakan şunları aktardı: “‘Buralarda ruhsatsız santraller olduğu söyleniyor. Bari siz inceleme yapın’ dedik. ‘Bakalım araştıralım’ dedikten sonra üç ayda 10 tane iskân ruhsatını şirketlere verdiğini öğrendik. Dört tane de iş yeri açma belgesi verdi. Bunların kapatılması gerekiyor. 10 yıl boyunca buna izin verenlerin cezasının verilmesi gerekiyor. Ama hiçbir şey yapılmadı. Germencik Belediyesi bununla ilgili hiçbir şey yapmadı. Altı ay içerisinde işyeri açma ruhsatı verildi. Verilen ruhsatlar hukuki değildir. 31 Mart’tan sonra verilen ruhsatların iptal edilmesi ve santrallerin kapatılmasını istiyoruz.”

‘JES’lerle ilgili sorunlarda bir ilçe belediyesini tüm olan bitenden sorumlu tutmanın samimi ve gerçekçi olmadığını’ belirten Öndeş, ‘ruhsatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildiğini’ söyleyerek sorumluluğun Germencik belediyesinde olmadığını savundu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Sekreteri Dersim Gül ise ilçelerdeki projelerin ruhsat sorumluluğunun ilçe belediyelerinde olduğunu belirterek, ruhsatsız JES’lere gerekli yaptırımları uygulayıp buraları mühürlemesi gereken kurumun Germencik belediyesi olduğunu savundu.