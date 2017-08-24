Bahçeli ‘mesajı’ verdi: Seçim için adres sunan birilerini hava boşluğuna atıyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ihraç ve ayrılmalarının ardından Meral Akşener liderliğinde şekillenen yeni partiyle ilgili ilk kez konuştu.

‘Milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanan yeni partinin ekim ayı içinde kurulması planlanıyor.

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Son olarak MHP’den ayrılan Koray Aydın da yeni partide yer alacağını ilan etmiş, Aydın 2019’daki seçimlerde Akşener’in cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıklamıştı.

‘Partimiz açısından da hayırlı olmuştur’

Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Bahçeli’ye, Koray Aydın’ın istifası ve kurulmaya hazırlanan yeni parti soruldu

MHP’li muhalifler için sürecin başından bu yana her zaman sert ifadeler kullanan Bahçeli, Koray Aydın için nazik bir üslup benimsemiş ve Aydın’ı “Aralarındaki tek ülkücüdür“ sözleriyle tanımlamıştı.

Aydın’ın istifası için “İstifa tek taraflı bir tercihtir. Kişinin tercihinden dolayı saygı duymak gerekir partimiz açısından da hayırlı olmuştur” diyen Bahçeli, Akşener’in adaylığı için “2019 seçimi için adres sunan, birilerini hava boşluğuna atıyor demektir” dedi.

‘Kapı açık’

MHP lideri “Partiden istifa bekliyor musunuz?” sorusunu ise “Gelirken gördünüz, kapı açık. Gelen gelir, giden gider” diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ”CHP’de herkes aday olabilir” diyen Bahçeli ”Siz aday olacak mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: ”Benim ne zaman erken konuştuğumu gördünüz ve duydunuz?”