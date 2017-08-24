Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Bahçeli ‘mesajı’ verdi: Seçim için adres sunan birilerini hava boşluğuna atıyor

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ihraç ve ayrılmalarının ardından Meral Akşener liderliğinde şekillenen yeni partiyle ilgili ilk kez konuştu.

‘Milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanan yeni partinin ekim ayı içinde kurulması planlanıyor.

Reklam

Son olarak MHP’den ayrılan Koray Aydın da yeni partide yer alacağını ilan etmiş, Aydın 2019’daki seçimlerde Akşener’in cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıklamıştı.

‘Partimiz açısından da hayırlı olmuştur’

Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Bahçeli’ye, Koray Aydın’ın istifası ve kurulmaya hazırlanan yeni parti soruldu

MHP’li muhalifler için sürecin başından bu yana her zaman sert ifadeler kullanan Bahçeli, Koray Aydın için nazik bir üslup benimsemiş ve Aydın’ı Aralarındaki tek ülkücüdür sözleriyle tanımlamıştı.

Aydın’ın istifası için “İstifa tek taraflı bir tercihtir. Kişinin tercihinden dolayı saygı duymak gerekir partimiz açısından da hayırlı olmuştur” diyen Bahçeli, Akşener’in adaylığı için “2019 seçimi için adres sunan, birilerini hava boşluğuna atıyor demektir” dedi.

‘Kapı açık’

MHP lideri “Partiden istifa bekliyor musunuz?” sorusunu ise “Gelirken gördünüz, kapı açık. Gelen gelir, giden gider” diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ”CHP’de herkes aday olabilir” diyen Bahçeli ”Siz aday olacak mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: ”Benim ne zaman erken konuştuğumu gördünüz ve duydunuz?” 

‘Yeni parti’ye katılan Aydın: Müthiş bir dip dalgası geliyor, AKP’den yüzde 12 alıyoruz

Koray Aydın duyurdu: Adayımız Akşener; anketlerde Erdoğan geride

‘Baskın seçim’e karşı: Akşener yeni partiyi 15 Ekim’den önce kurmak istiyor

Eski MHP’li Aydın, Akşener’in partisinde: Pişkin iktidardan hesap sormaya geliyoruz

Bardakoğlu, Kılıç ve Nazlıaka’yı yalanlayan Akşener: Hiçbirine teklif götürmedik

Akşener’in partisi ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacak

Gülen’in fotoğrafı ‘yeni parti’ planlarını değiştirdi: Akşener ‘kasım’ı beklemeyecek

Akşener’in partisi ekim sonuna kadar kurulacak, hedef siyasi tabloyu değiştirmek

Özdağ, yeni partiyi anlattı: Çok sürpriz isimler katılacak

Yeni parti kurmaya hazırlanan Akşener: Çok hızlandık, önemli adımlar attık

Kılıçdaroğlu: Başkanlığı savunanlar Akşener’e yönelirse Türkiye kazançlı çıkar

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...