Aydın Ünal: Uluslararası politikanın en büyük yanlışı Allah’ın takdirini hep hesap dışı bırakmasıdır

On yıllardır ABD propagandasına maruz kalmış içimizdeki bazıları, ABD hayranı olmasalar bile, ABD’nin kaba gücünün korkusuyla tedirgin olacaklardır. Tedirginliğe hiç mahal yok. 15 Temmuz gecesi biz Fetullahçıları değil, o koskoca, o güçlü, o yenilmez ABD’yi perişan ettik.

Uluslararası politikanın en büyük yanlışı, Allah’ın takdirini hep hesap dışı bırakmasıdır. Oysa Firavunlar, Nemrutlar,

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hiç yıkılmayacakmış gibi görünen nice devletler, hiç ölmeyecekmiş gibi görünen

nice zalimler kül olup gitmişlerdir. Nihayetinde zafer hep Allah’ın olmuştur.

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ABD güçlü, evet… Ama biz de, Türkiye olarak, hiç az değiliz. Onca ABD propagandasından sonra böyle düşünmek kolay değil; ama böyle düşünmeye, gücümüzü fark etmeye başladığımızda her şey değişecek. Değişiyor da…

Aydın Ünal’ın yazısı