Aydın Ünal: Sorumluluğu ‘dış mihraklara’ atmak yerine kendimizi muhasebeye çekmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en başından itibaren bu 5 kavramı üzerine basa basa vurguladı ve bu kavramların somut karşılıklarını üretmek için çok hassas davrandı.

Nedir bu 5 kavram?

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1. Güven: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sık kullandığı ve hassasiyet gösterdiği “güven” kavramı 15 yıldır ekonomik büyümenin kilidi oldu. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonominin her aktörü hükümetin politikalarına güvendiler. Hedefler güven zemininde belirlendi, popülizmden kaçınıldı. “Vadettiğini yapan, yapamayacağını vadetmeyen” politikalar ekonomiyi büyüttü.

2. İstikrar: Türkiye’nin politik dalgalanmalardan uzak durması, istikrar içinde olması için Erdoğan ve AK Parti iktidarları büyük hassasiyet gösterdiler. İstikrarı bozacak girişimlerden uzak duruldu. Seçimler öngörülebilir oldu. İstikrarı bozmaya yönelik her saldırı kararlılıkla püskürtüldü. En son, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Türkiye’de istikrar kalıcı hale getirildi.

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3. Mali Disiplin: Kamunun harcamaları hassasiyetle kontrol altında tutuldu. Bütçe açığı düşürüldü. İsraftan kaçınıldı. Disiplini bozacak hiçbir girişime müsaade edilmedi. Seçim öncelerinde, mali disiplini bozacak popülizme asla başvurulmadı.

4. Para Politikalarında Bağımsızlık: İçerde ve dışarda yatırımcıların hassas olduğu para politikaları bağımsızlığına AK Parti iktidarları da büyük duyarlılık gösterdiler. Türkiye’nin uluslararası doğrudan ya da portföy yatırımı çekebilmesinin en önemli çıpası para politikalarında bağımsızlık oldu.

5. Ekonomi Yönetiminde Uyum ve Koordinasyon: Geçmiş hükümetlerin başaramadığını, koalisyonlar döneminde gerçekleştirilemeyeni AK Parti yaptı. Ekonominin tüm birimleri uyum ve koordinasyon içinde çalıştılar. Çelişkili açıklamalardan, kurum taassubundan, güveni zedeleyecek girişimlerden özenle uzak duruldu. Şahsi hesabı olanların politikalara etki etmesi önlendi. Devletin zirvesinden bürokrasinin alt kademelerine kadar tarihte görülmemiş bir uyum ve koordinasyon sergilendi.

İki önemli seçime hazırlanırken ve ekonomiye bir kez daha operasyon yapılırken, bütün suçu ve sorumluluğu “dış mihraklara” atmak yerine kendimizi bu 5 önemli kavram üzerinden de muhasebeye çekmemiz gerekiyor.

Aydın Ünal’ın yazısı