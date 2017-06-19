Aydın Ünal: Sırf Batı’da eğitim gördü diye, bize gazeteci, müzisyen vs diye dayatılan ‘Haluk’lar dönemi sona eriyor

Çarşamba günü, Ensar Vakfı Başkanı Cenk Dilberoğlu’nun davetiyle Londra’ya, “Asım” ve “Asıme”lerle birlikte iftar etmeye gittik. Ensar Vakfı ve TÜRGEV, yurtdışında ortak kurdukları TÜRKEN Vakfı ile, öğrencilerimize barınma imkanı sunuyor, aynı zamanda öğrencilerimiz arasında irtibatı sağlıyorlar.

TÜRKEN’in iftarının ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ile birlikte öğrencilerle sohbet ettik. Londra’ya tahsil için gelmiş öğrencilerimizin gözlerinden ışık fışkırıyor. Alınlarındaki secde izi ve göğüslerindeki iman ise hepimizi heyecanlandırıyor, umutlandırıyor.

1830’dan bugüne kadar gelen yurtdışında tahsil sürecinin artık olumlu bir kırılma içinde olduğu çok net olarak sezilebiliyor.

Karşımızda, hemen tamamı ülkesine geri dönecek, yabancı dilleri sular seller gibi konuşacak, uzmanlaştıkları alanlarda talebe yetiştirecek bir “Asım ve Asıme” kitlesi var.

Bu öğrenciler döndüklerinde halklarına tepeden bakmayacaklar, topraklarından tiksinmeyecekler, yani birer “züppe” olmayacaklar. Dahası, bu “Asım” ve “Asıme”ler, 1830’dan beri topraklarımızı zehirleyen zihniyete “dur” deyip, fikirde, sanatta, medyada, siyasette, tıpta, mühendislikte, hukukta ülkesine yabancılaşmış “züppe” tekelini de paramparça edecekler.

Sırf Batı’da eğitim gördü diye, sırf arkasında Batı lobisi var diye, sırf Batıcı olduğu için, en küçük bir kabiliyeti olmadığı halde bize mütefekkir, münevver, yazar, şair, gazeteci, artist, müzisyen vs diye dayatılan “Haluk”lar dönemi sona eriyor; kendisiyle, toprağıyla, halkıyla, kültürüyle, imanıyla barışık “Asım” nesli emin adımlarla geliyorlar.

Aydın Ünal’ın yazısı