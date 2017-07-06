Aydın Ünal: Sadece günü kurtarıyor Kılıçdaroğlu

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Sadece günü kurtarıyor Kılıçdaroğlu. Sadece tartışmaları erteliyor. Bunu yaparken de, CHP tarihini on yıllar boyunca karartacak, lekeleyecek adımlar atıyor.

İstanbul’a ulaşıp yüzbinlerce kişiyle miting yaptığında bir lider olmayacak Kemal Kılıçdaroğlu; olsa olsa, genel başkanlığını bir müddet daha uzatmış, belki de 2019 Cumhurbaşkanlığı adaylığını teyit etmiş bir siyasetçi olacak.

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Kısa vadede Kılıçdaroğlu istediğini elde etmiş olabilir. Parti içindeki tartışmaları ertelemiş, terör örgütleriyle ortak hareket etmenin siyasi rantını kullanmış olabilir. Ama orta ve uzun vadede, yolda buldukları, Kılıçdaroğlu’nun olmasa bile CHP’nin ayağına mutlaka pranga olacaktır.

Aydın Ünal’ın yazısı