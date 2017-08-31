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Aydın Ünal: PKK ve FETÖ yenilirken, onların hiç arzu etmedikleri Türk-Kürt ittifakı güçleniyor

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Hem teröre, hem de terör destekçisi hareketlere çok ağır darbeler vuruyoruz. Terörle mücadele, tüm Türkiye’yi, ama en çok da Kürtleri rahatlatıyor. 16 Nisan halkoylamasında neticeyi Kürtler’in “Evet” oyu belirledi.

Bu muhabbet, bu ittifak kopmamalı. Irkçı, ayrıştırıcı dil, AK Parti’ye hiç musallat olmadı, bundan sonra da olmamalı.

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Başta Gezi olayları olmak üzere Fetullahçı komplolar 2009 yılında başlayan o güzel iklimi mahvetmek istedi, ama başaramadı. PKK ve FETÖ yenilirken, onların hiç arzu etmedikleri Türk-Kürt ittifakı güçleniyor.

Türkiye, diğer tüm unsurlarla birlikte Türklerle Kürtlerin ortak yurdudur. AK Parti, geleceğe yürürken, 15 yıldır yaptığı gibi, kardeşliği büyüterek yürüyecektir. Türkiye’nin geleceğini Türk ve Kürt’ün kardeşliği, ittifakı kuracak; AK Parti’nin geleceğini de bu mevcut ittifak güçlendirecektir.

Aydın Ünal’ın yazısı

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