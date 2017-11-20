Aydın Ünal: PKK solu da katletti

Özellikle 1993’te Tunceli’de 4 TDKP’li militanın PKK tarafından öldürülmesi çok ses getirdi.

PKK, sol örgütleri tasfiye ederken, yüzlerce solcuyu da infaz etti. Haki Karer, Ali Kınacık, Ferit Uzun, Mehmet Çakmak, Abdullah Irmak, Zabit Kaplan ve Beş Parçacılar olarak bilinen örgütün tüm üyeleri olmak üzere çok sayıda sol örgüt lideri ve üyesi 1980 öncesinde ve sonrasında PKK suikastlarında öldürüldü.

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PKK’nın, kendisi dışında hiçbir örgüte tahammülü olmadığı gibi, kendi içinde de farklı seslere tahammülü yoktu. Yarım asırlık süreçte PKK kendi içinde de yüzlerce elemanını çoğunlukla da işkence yaparak infaz etti.

Tasfiye ettiği sol örgütlere ve öldürdüğü solculara bakınca, PKK’nın, sadece son birkaç yıldır değil, en başından itibaren uluslararası istihbarat örgütlerine ve tabii ki ABD’ye çalıştığı sonucu çıkmıyor mu?

Aydın Ünal’ın yazısı