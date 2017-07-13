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Yaramazlara biraz batar!

   
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Aydın Ünal: Kutsallarımıza el uzatanın o kirli elini kırar; dil uzatanların dilini ta kökünden koparırız

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15 Temmuz’un 1. yıldönümü yaklaşırken, darbe girişimini meşrulaştırmaya, sulandırmaya dönük operasyonların da arttığını görüyoruz. Fetullahçı sahte klavye kahramanları tekrar işbaşı yaptılar. İçerde ise, Fetullah’a koltuk borcunu ödemek isteyenler, Fetullah’la aynı dili, aynı argümanları kullanarak, Ankara’dan İstanbul’a, Fetullahçıları korumak için, yanlarında Fetullahçılarla, PKK’lı, DHKP-C’lilerle yürüyerek, operasyona destek veriyorlar.

Şunu artık herkes anlasın: O gece 249 şehit verdik; sabah olduğunda, şehit olamadığı için hüzünlenen milyonlar vardı.

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Tüm şehitlerimiz gibi, 15 Temmuz şehitlerimiz de bizim kutsalımızdır. 15 Temmuz direnişimiz, Anadolu tarihinin en şanlı destanlarından biridir ve kuşkusuz mübarektir.

Kutsallarımıza el uzatanın o kirli elini kırar; dil uzatanların dilini ta kökünden koparırız.  Siz operasyon üzerine operasyon tasarlıyor olabilirsiniz; biz de her gün, her an kinimizi büyütüyoruz, bunu da bilesiniz.

Tehdit mi? Evet tehdit! Özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza göz dikenlere karşı son derece tehditkârız; gerektiğinde, 15 Temmuz gecesi yaptığımızın kat be kat fazlasını yapmak için tetikteyiz.

Aydın Ünal’ın yazısı

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