Aydın Ünal: Erdoğan’ın sağlığını, kendi sağlığımızın, kendi selamet ve huzurumuzun çok çok üzerinde görüyoruz

Türkiye, tarihinin en kritik dönemecinde, böyle kararlı, dik duruşlu, karizmatik, cesur bir lideri kaybederse, son derece talihsiz bir sürece girer, bunu da biliyoruz.

İşte onun için Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığını, kendi sağlığımızın, kendi selamet ve huzurumuzun çok çok üzerinde görüyoruz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığının, Türkiye’nin ve Müslümanların sıhhati olduğunu biliyoruz.

Dün sabah, sadece Erdoğan’ı sevenlerin değil, sadece Erdoğan’a oy verenlerin değil, O’nun Türkiye’ye liderliğini önyargısız değerlendiren herkesin de kaygılandığını tahmin edebiliyoruz.

Erdoğan, “ölmeden önce ölünüz” emrine muti, ölümü kendi içinde öldürmüş, fani olduğunu her fırsatta ifade eden, ölümü hatırlayan ve hatırlatan cesur bir lider. 15 Temmuz akşamında hepimizin önüne düşerek bunu gösterdi.

Yine de, o saatin geç tecelli bulması için dualar ediyoruz.

Aydın Ünal’ın yazısı