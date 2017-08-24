Aydın Ünal: ‘Dağdan gelip bağcıyı kovmak isteyenlere’ AK Parti müsamaha göstermez

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Trene sonraki istasyonlarda binenler için, özellikle liyakat ve sadakat olduğu müddetçe, her zaman boş koltuk olacaktır. Ama, seferin mehabetine uygun davranmayanlara, en küçük sıkıntıda trenden iniverenlere, trene asılarak, “racon keserek” makinisti, kondüktörü, yolcuları rahatsız edenlere, “dağdan gelip bağcıyı kovmak isteyenlere” AK Parti müsamaha göstermez, göstermiyor ve göstermeyecektir.

2019’da 2 seçime giderken de, sonrasında da, AK Parti’nin en geniş mutabakat, en geniş tabanla yolculuğunu sürdüreceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

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Küçük hesapları görme zamanında değiliz. Küçük meseleler nedeniyle hiç kimsenin kırılma, küsme lüksü yok.

Hiç kuşku yok ki, 16. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarındaki birlik görüntüsü daha da güçlendirilecek; en geniş tabanlı birlik, AK Parti’nin geleceğine ışık tutacak, istikbalini aydınlatacaktır.

“Ben yoksam dava da yoktur” diyen ziyandadır, imtihanı da kaybetmiştir.

Aydın Ünal’ın yazısı