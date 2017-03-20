Aydın Ünal: CHP, asgari din bilgisine sahip olmadan din istismarına yöneliyor ve tabii ki çuvallıyor

16 Nisan’a giderken CHP’nin bu çabaları da ivme kazanmış durumda. Kılıçdaroğlu dini içerikli açıklamalar yapıyor. CHP’nin seçim şarkısında bolca “İnşallah, Maşallah, Allah” ifadeleri geçiyor.

Yine de tutmuyor, yine de olmuyor. Neden mi?

Birincisi, CHP, karşısındaki partilerin “din istismarı” yaptığına inanıyor ve din istismarına yöneliyor. Oysa CHP karşısındaki partiler din istismarı yapmıyorlar; bu partilerin kadroları ve tabanları zaten dindarları da kapsıyor. Dini yaşam tarzı, dini hassasiyet, dini kavramlar, bu partiler tarafından kullanılmıyor, tabii bir şekilde yaşanıyor.

İkincisi, din istismarı yapmak için dahi asgari din bilgisine ihtiyaç var. En güncel örneği de Fetullah Gülen. Her ne kadar Fetullah Gülen’in dümen suyuna girmiş olsa da, CHP, asgari din bilgisine sahip olmadan din istismarına yöneliyor ve tabii ki çuvallıyor. 2011 seçimlerine giderken Kılıçdaroğlu Siirt konuşmasında “Statükocuların Allah’ı Ankara’da oturuyor” gibi çok münasebetsiz bir ifade kullanmıştı. Cehaletle istismar bile olmuyor.

Aydın Ünal’ın yazısı