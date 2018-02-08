Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aydın Ünal: Böyle bir CHP Türkiye’nin hayrınadır

Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

CHP’nin son dönemde hızla HDP’ye benzemesine de hiç şaşırmamak gerek. Kılıçdaroğlu, yeni sistemin zorlamasıyla, yeni ittifaklara açılıyor. İlk bakışta, özellikle İstanbul İl Başkanlığı ve Parti Meclisi tercihlerine bakarak, CHP’nin özünden uzaklaşıp HDP’leştiği iddia edilebilir. Oysa HDP’ye yaklaşan CHP değil, kaos. O kaos, Türkiye’nin bütün muhalefetini, bütün “sol”unu yuttuğu gibi HDP’yi de bir lokmada yutar.

CHP böyle iyi. Hem de çok çok iyi. CHP’nin ayarlarıyla oynamak kaos içindeki düzeni bozar ve CHP’yi paramparça eder. Genel kanıya katılmıyorum: Böyle bir CHP Türkiye’nin hayrınadır. Kurultayda sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, CHP de kazanmıştır, Türkiye de kazanmıştır!

Reklam

Aydın Ünal’ın yazısı 

Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

SON HABERLER

İstanbul için su kıtlığı uyarısı: 2030 itibarıyla daha da kötüleşebilir

  İstanbul için su kıtlığı uyarısında bulunan uzmanlar, durumun 2030 itibarıyla daha da kötüleşmesinden endişeli. BBC Türkçe’nin aktardığına göre Güney Afrika’nın Cape Town kenti, modern çağda içme suyu tükenen ilk büyük kent oldu. Uzmanlar, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 11 büyük kent için su kıtlığı uyarısında bulundu. Haberde, bir milyarı aşkın insanın içme suyuna ulaşamadığı ve 2,7 […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...