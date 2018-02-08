Aydın Ünal: Böyle bir CHP Türkiye’nin hayrınadır

CHP’nin son dönemde hızla HDP’ye benzemesine de hiç şaşırmamak gerek. Kılıçdaroğlu, yeni sistemin zorlamasıyla, yeni ittifaklara açılıyor. İlk bakışta, özellikle İstanbul İl Başkanlığı ve Parti Meclisi tercihlerine bakarak, CHP’nin özünden uzaklaşıp HDP’leştiği iddia edilebilir. Oysa HDP’ye yaklaşan CHP değil, kaos. O kaos, Türkiye’nin bütün muhalefetini, bütün “sol”unu yuttuğu gibi HDP’yi de bir lokmada yutar.

CHP böyle iyi. Hem de çok çok iyi. CHP’nin ayarlarıyla oynamak kaos içindeki düzeni bozar ve CHP’yi paramparça eder. Genel kanıya katılmıyorum: Böyle bir CHP Türkiye’nin hayrınadır. Kurultayda sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, CHP de kazanmıştır, Türkiye de kazanmıştır!

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Aydın Ünal’ın yazısı