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Yaramazlara biraz batar!

Aydın Ünal: AK Parti’nin önünde değişim için önemli diğer fırsat 18 Ağustos’taki kongre

 

18 Kasım 2002 AK Parti Kabinesi’ni hatırlayınız… Kamuoyunun tanıdığı sadece birkaç siyasetçi vardı; diğer hepsi yeni isimlerden oluşuyordu. Bu yeni isimlerin birçoğu kısa sürede kendilerini ispat ettiler. Hem zorlu süreçleri başarıyla idare ettiler, hem de büyük tecrübe kazandılar.

Yeni sistemin ilk kabinesi, 2002 ruhunu taşıyabilir. Yeni isimler, ama aynı zamanda genç, dinamik, cesur, toplumda umut ve heyecan estirecek isimler AK Parti’yi de, Türkiye’yi de uçurabilir.

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AK Parti’nin önünde değişim için önemli diğer fırsat da 18 Ağustos’ta yapılacağı açıklanan kongre ve orada oluşacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK).

Aydın Ünal’ın yazısı

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