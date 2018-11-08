Aydın Ünal: ABD, PKK’yı dönüştürerek küresel ölçekte bu irtibatı gizleyebilecek

ABD, PYD’nin PKK ile irtibatını gizleyemedi. PYD’ye verdiği yeni isimler de PKK irtibatını perdeleyemedi. Şimdi PKK’yı dönüştürerek, en azından küresel ölçekte bu irtibatı gizleyebilecek.

Türkiye bu dönüşüme göz yumacak mı? Bu dönüşüm, Türkiye’nin Suriye kuzeyindeki oluşuma itirazlarını ortadan kaldıracak mı? Yani Jeffrey’nin ‘barıştırma’ iddiası gerçekleşebilecek mi?

Reklam

Türkiye-ABD ilişkileri Rahip Brunson’ın evine dönmesiyle farklı bir kulvara girdi. Türkiye’nin İran ambargosundan belirli süre muaf tutulması da önemli bir ‘jest’. Menbiç’te de ABD Türkiye’nin ‘suyuna’ gidiyor.

İlişkilerin böyle ‘iyi’ seyretmesi Türkiye’nin Suriye kuzeyinde bir terör oluşumuna göz yummasıyla elbette sonuçlanmaz. Ama Türkiye’nin önünde yine zor günlerin olduğu da açık.

Reklam

Bir tarafta, Lozan’da eksik bırakılan ‘Kürt Devleti’ projesinin tamamlanması gayesi var. Diğer tarafta Türkiye’nin projeye kat’i itirazı var. Rusya’nın da en başından beri sessizliği var.

Aydın Ünal’ın yazısı