Aydın mitinginde zeybek oynayan İnce: Düğünlerde hiç nazlanmam, çıkar oynarım

Aydın mitinginin finalinde kentin belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’yla karşılıklı zeybek oynayan Muharrem İnce, “Düğünlere gittiğimde, ‘Çık oyna’ denirse hiç nazlanmam. Çıkar oynarım” dedi.

Mitingin bitiminde İnce’ye sürpriz hazırlayan Aydın’ın CHP’li büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Halk Dansları Topluluğu ile sahneye çıktı. Kendisine Efe poşusu ve sekiz köşe kasket hediye edilen İnce, Aydın mitingini platformda Çerçioğlu ve efelerle birlikte zeybek oynayarak tamamladı.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İnce’ye “Nereden çıktı bu zeybek falan” diye sorduğunu yazmıştı.

İnce şöyle yanıt verdi: “Halk oyunları ekiplerinde falan hiç yer almadım. Kurs görmedim, ders almadım. Ama kulağım yatkındır. Yakıştırırım kendime. Zeybek oynarım. Rumeli oyunlarının hepsini bilirim. Karadeniz havalarını bilirim. Harmandalı oynarım. Roman havası oynarım. Horon severim. Düğünlere gittiğimde, ‘Çık oyna’ denirse hiç nazlanmam. Çıkar oynarım. Cigoş diye bir oyun vardır mesela… Meydan okumalı, çok güzel bir oyundur. Samsun’da, Yalova’da, Akhisar’da, Bandırma’da oynanır.”