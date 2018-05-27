Aydın Engin: Yeme bizi Reis

“…Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin. Avucunuzuyalayacaksınız. Ben yalnız bir şey söylüyorum. Yastığının altında doları olan,Avrosu olan kardeşlerim. Gidin paranızı TL’ye yatırın. Yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız…”

Ne denir bu kafaya?

Reklam

Mesela “Yemezler reis. Daha önce sana uyduk. 3.90’dan döviz bozdurduk. İki gün sonra dolar 4.21 oldu. Yani alan da kaçan da bir defa olur. Benim dolarımı 3.90’dan kimler kaptı ve o ‘kimler’ benim dolarları birkaç gün sonra 4.21’den satıp cukkasını zahmetsiz doldurdu” dense haksız mı olunur?

Bir de “Yeme bizi Reis” dense. O senin faiz lobisi dediğin aslında küresel kapitalizmin tefecileridir. Nerede dolara acilen ihtiyaç duyan o yüzden istese de istemese de faizleri yükseltmek zorunda kalan ülkeler varsa paralarını oraya yollayıp tatlı faiz gelirleri elde ederler. Ancak getirdiklerini geri alamama kaygısı duyduklarında da dolarlarını alıp daha güvenli limanlara yelken açarlar.

Yani faiz lobisi filan yok, Reis’in ve partisinin bir parçası, bir halkası olduğu küresel kapitalizm ve onun dümenine oturan finans kapital var.

Reklam

Aydın Engin’in yazısı