Aydın Engin: Yeme bizi Reis

Seni mübarek imam hatip mektebinde okuttu rahmetli baban.

İmam da sensin, hatip de sen.

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İmam oldun başımıza geçtin. Hatip oldun bizlere seslendin. Bizler senin hatipliğinle övündük bunca yıl.

Şimdi susmak sana yakıştı mı Reis?

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Yani, “Valla bizi rezil ettin” diyeceğim ama düşmanlarımızın kulağına gider diye demiyorum. Sen duy yeter…

Bir de Reis… Senin Anadolu Ajansı üstünden susmana bir gerekçe yani bir kılıf buldurmuşun. Salona o sırada Medrese Âlimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi hazretleri girmiş de, ayakta kalmış da, sen ona saygıdan konuşmana ara vermişsin, falan filan…

Yeme bizi Reis. Sustuğunda sen salona değil tavana bakıyordun. Öyle de bakakaldın. Yoksa o mübarek zat salona gökten mi inmişti?

Yani yeme bizi…

Aydın Engin’in yazısı