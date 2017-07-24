Aydın Engin: Tutuklu arkadaşlarım bundan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacaklar mı, yoksa… 

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Pazartesiyi iple çekiyorum.

Tutuklu arkadaşlarımızla neredeyse dokuz ay sonra yeniden bir arada olacağız. Engellenmezsek birbirimize sarılıp hasret gidereceğiz.

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Ardından duruşma başlayacak.

Beş gün sürecek. Sanırım ardından bir başka tarihte duruşmaya devam edilmek üzere mola verilecek. O “bir başka tarih” üç gün sonraya mı verilir, üç ay sonraya mı verilir, bilemem. Bu mahkemenin vereceği karar.

Ancak “mola”dan önce mahkemenin bir başka ve bizler için çok önemli bir karar daha vermesi gerekecek: Tutuklu arkadaşlarım bundan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacaklar mı, yoksa…

Bu “yoksa” Cumhuriyet’e karşı açılan davanın “turnusol kâğıdı” olacak…

Bu “yoksa” 2017 yılı Türkiye’sinde “hukuk”un sınavı olacak.

Göreceğiz…

Aydın Engin’in yazısı