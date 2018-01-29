Aydın Engin: TTB bir açıklama yaptı, kopan fırtına dağlar kadar

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Vay be!…

Bunca yıldır Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) meslek örgütlerinden biri olarak bilir tanırdım. Öteki meslek örgütlerinden ne bir adım önde ne bir adım geride. Meslek örgütü işte.

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Meğer ülkenin en önemli, en etkili örgütü imiş. Bunu da nereden çıkardın, demeyin…

Baksanıza Afrin harekâtı üstüne görüş açıklamayan meslek örgütü, sivil toplum örgütü, dernek, cemiyet, parti, hareket kalmadı desem yeridir.

TTB de bir açıklama yaptı. Üstelik öyle ahım şahım, yeri göğü birbirine katacak bir açıklama değil. Öyle siyasete yön verme iddiası filan taşımıyor, meslek ilkeleri temelinde bir açıklama.

Ama bu açıklamaya karşı kopan fırtına dağlar kadar.

“Karşı” derken, öyle derme çatma göstermelik örgütlerden gelenleri kastetmiyorum. Tek başına iktidar olmayı “Astığım astık kestiğim kestik” diye anlayan, OHAL zırhının ardına saklanıp kendisinden farklı düşünen herkesi düşman, hain, terörist ilan edip içeri tıktıran, tıktıramadıklarını tıktırmaya kararlı görünen AKP iktidarından söz ediyorum.

Aydın Engin’in yazısı