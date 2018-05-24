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Yaramazlara biraz batar!

Aydın Engin: Sular çekildi kıçımız açıkta kaldı

 

Sabah “Kalk, kalk artık dolar 6 lira oldu oluyor, sen hâlâ…” fırçası ile uyan(dırıl)dım.

O saatten beri ekonomi ulemasının yazılarını okuyorum.

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Malum Londra’da iken Bloomberg TV kanalı aracılığıyla bütün dünya ekonomistlerine altın değerinde bir öğüt verdi, ders verdi, akıl verdi, şey verdi: “Enflasyon netice, yüksek faiz sebeptir. Faiz inerse enflasyon da iner.”

Sabahtan beri o kadar karamsar yazıyı boşuna okumuşum. Sorun yok. Rahat edin, rahat edeyim, Reis ha bire tekrarlıyor, “Türkiye dünyanın yirmi (yoksa on hatta beş miydi?) büyük ve güçlü ekonomisinden biridir” demiyor mu?

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Demek ki biz o plajda, o zenginler plajında yüzüyoruz.

Tek sorun: Sular çekildi kıçımız açıkta kaldı. Onu nasıl örteceğiz?

Aydın Engin’in yazısı

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