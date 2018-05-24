Aydın Engin: Sular çekildi kıçımız açıkta kaldı

Sabah “Kalk, kalk artık dolar 6 lira oldu oluyor, sen hâlâ…” fırçası ile uyan(dırıl)dım.

O saatten beri ekonomi ulemasının yazılarını okuyorum.

Reklam

Malum Londra’da iken Bloomberg TV kanalı aracılığıyla bütün dünya ekonomistlerine altın değerinde bir öğüt verdi, ders verdi, akıl verdi, şey verdi: “Enflasyon netice, yüksek faiz sebeptir. Faiz inerse enflasyon da iner.”

Sabahtan beri o kadar karamsar yazıyı boşuna okumuşum. Sorun yok. Rahat edin, rahat edeyim, Reis ha bire tekrarlıyor, “Türkiye dünyanın yirmi (yoksa on hatta beş miydi?) büyük ve güçlü ekonomisinden biridir” demiyor mu?

Reklam

Demek ki biz o plajda, o zenginler plajında yüzüyoruz.

Tek sorun: Sular çekildi kıçımız açıkta kaldı. Onu nasıl örteceğiz?

Aydın Engin’in yazısı